Секретарь СБ РФ проведет с властями Азербайджана консультации по безопасности

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Баку, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. "В столице Азербайджанской Республики он проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности", - сообщили в пресс-службе во вторник. Других деталей там не привели. Отдел новостей

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