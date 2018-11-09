В Китае началось строительство высоковольтной линии электропередачи для поставок "чистой энергии", сообщает агентство "Синьхуа".
По плану, линию электропередачи мощностью 8 млн кВт сдадут в эксплуатацию в 2020 году. По ней будет поставляться энергия, выработанная солнечными, ветряными и гидроэлектростанциями.
Общая сумма инвестиций в данный проект составляет 22,6 млрд юаней ($3,26 млрд).
Линия протяженностью 1587 км начинается в Хайнань-Тибетском автономном округе провинции Цинхай, расположенном на северо-западе КНР, и заканчивается в городе Чжумадянь провинции Хэнань в центральной части страны, связывая провинции Цинхай, Ганьсу, Шэньси и Хэнань.
Объем электроэнергии, которую планируется поставлять по строящейся линии, позволит заменить использование 18 млн тонн угля, сократить выбросы пыли на 14 тыс. тонн, двуокиси серы - на 90 тыс. тонн и углекислого газа - на 29,6 млн тонн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»