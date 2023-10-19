Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 г. может составить более 4 млрд кВт.ч - Новак

Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 г. может составить более 4 млрд кВт.ч, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии РФ является ПАО "Интер РАО".
Весной 2023 г. представитель компании Александра Панина оценивала экспорт в Китай на уровне 2022 г. (4,7 млрд кВт.ч), отмечая при этом ряд сложностей, включая рост энергопотребления на Дальнем Востоке, уровень водности ГЭС, рост стоимости электроэнергии.
Осенью оценка Паниной снизилась до ниже уровня прошлого года, но на уровне десятилетнего среднего многолетнего.
В частности, на объемы поставок повлияли ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" с 600 МВт до 100-200 МВт на фоне ситуации дефицита в энергосистеме Востока. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что ограничения на экспорт будут вводиться до конца года.
Кроме того правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в РФ вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).
К середине октября "Интер РАО" договорилась с Китаем о включении пошлины в стоимость экспортной поставки электроэнергии, однако линия, по которой идут поставки, до 22 октября находится в ремонте, поэтому почти весь октябрь поставки будут составлять 120 МВт, говорила Панина журналистам в кулуарах РЭН-2023.
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