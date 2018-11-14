Глава грузинского Генштаба предостерегает от попыток втянуть армию в предвыборные баталии

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая осудил прозвучавшие в СМИ призывы некоторых бывших высокопоставленных военнослужащих не голосовать во втором туре выборов президента за кандидата Саломе Зурабишвили.

"Использование вооруженных сил в политических целях противоречит интересам вооруженных сил и в целом страны. Любая попытка втянуть армию в политический процесс, это опасное и антигосударственное действие", - заявил во вторник В.Чачибая в ходе специального брифинга.

По словам главы Генштаба, Вооруженные Силы Грузии являются нейтральным государственным институтом, главная цель которого - защита суверенитета и независимости страны.

В Грузии до 2 декабря должен состояться второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни собирается назвать точную дату его проведения.

Первый тур выборов прошел 28 октября.

Во втором туре участие примут поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который представляет основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.