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Регион 14.11.2018 01:00

Глава грузинского Генштаба предостерегает от попыток втянуть армию в предвыборные баталии

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая осудил прозвучавшие в СМИ призывы некоторых бывших высокопоставленных военнослужащих не голосовать во втором туре выборов президента за кандидата Саломе Зурабишвили.

"Использование вооруженных сил в политических целях противоречит интересам вооруженных сил и в целом страны. Любая попытка втянуть армию в политический процесс, это опасное и антигосударственное действие", - заявил во вторник В.Чачибая в ходе специального брифинга.

По словам главы Генштаба, Вооруженные Силы Грузии являются нейтральным государственным институтом, главная цель которого - защита суверенитета и независимости страны.

В Грузии до 2 декабря должен состояться второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни собирается назвать точную дату его проведения.

Первый тур выборов прошел 28 октября.

Во втором туре участие примут поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который представляет основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, АРМИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]