Азербайджан до конца 2018г отправит экспортную миссию в Германию

Азербайджан до конца 2018 года отправит экспортную миссию в Германию, сообщил врио президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.
«До конца года мы организуем три экспортные миссии: в Германию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», - сказал Ю.Абдуллаев на пресс-конференции в среду.
В 2019 году Азербайджан планирует организовать 25 экспортных миссий. Миссии будут организованы уже в традиционные для Азербайджана страны, такие как Китай, страны Персидского залива и в Европу.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»