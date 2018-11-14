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Бизнес и законодательство 14.11.2018 13:33

Азербайджан до конца 2018г отправит экспортную миссию в Германию

Азербайджан до конца 2018 года отправит экспортную миссию в Германию, сообщил врио президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

«До конца года мы организуем три экспортные миссии: в Германию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», - сказал Ю.Абдуллаев на пресс-конференции в среду.

В 2019 году Азербайджан планирует организовать 25 экспортных миссий. Миссии будут организованы уже в традиционные для Азербайджана страны, такие как Китай, страны Персидского залива и в Европу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИССИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]