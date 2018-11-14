Азербайджан до конца 2018г отправит экспортную миссию в Германию

Азербайджан до конца 2018 года отправит экспортную миссию в Германию, сообщил врио президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

«До конца года мы организуем три экспортные миссии: в Германию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», - сказал Ю.Абдуллаев на пресс-конференции в среду.

В 2019 году Азербайджан планирует организовать 25 экспортных миссий. Миссии будут организованы уже в традиционные для Азербайджана страны, такие как Китай, страны Персидского залива и в Европу.

Б.Рустамбеков