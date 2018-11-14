Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.025 GBR   2.2078 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

Транспорт и связь 14.11.2018 14:28

Airbus прогнозирует удвоение самолетного парка в РФ и СНГ в ближайшие 20 лет

Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что в 2018-2037 гг. авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 новых пассажирских самолетов вместимостью свыше 100 кресел.

Прогноз развития авиарынка в регионе на форуме "Крылья будущего" в среду представил глава Airbus в России Жюльен Франьятт, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно его презентации, сейчас общий парк РФ и СНГ состоит из 857 самолетов, к 2037 году он практически удвоится, достигнув более 1700 машин.

При этом спрос на узкофюзеляжные пассажирских самолеты прогнозируется на уровне 998 единиц, рассказал Ж.Франьятт. Потребность в лайнерах средней размерности, к которым можно отнести менее вместительные широкофюзеляжные суда, а также дальнемагистральные узкофюзеляжные, оценивается Airbus в 140 единиц. В сегменте более вместительных широкофюзеляжных машин спрос на ближайшие 20 лет составит 39 единиц, самолетов сверхбольшой размерности - 44 единиц.

Среднегодовой рост пассажирских авиаперевозок в регионе составит 4,1%, полагают в Airbus, Россия при этом останется главным драйвером этого роста: мобильность населения в стране увеличится более чем в два раза к 2037 году. Наибольший рост будет отмечаться на направлениях в страны Латинской Америки (+5,9%), Азиатско-Тихоокеанского региона (+5,4%) и Ближнего Востока (+5,1).

В настоящее время в России и СНГ эксплуатируется около 400 самолетов Airbus, свыше 330 из них летает в парке российских авиакомпаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, AIRBUS, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Производитель самолетов-амфибий Бе-200 обсуждает с Азербайджаном поставку в республику новых машин Ростех и итальянская Atitech Spa построят в Москве центр техобслуживания самолетов Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз Воздушная полиция НАТО на минувшей неделе дважды сопровождала российские военные самолеты Азербайджанская авиакомпания AZAL возьмет в лизинг самолеты МС-21 Американские военные могли открыть огонь по пролетевшими над "Дональдом Куком" российскими самолетами - Керри

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]