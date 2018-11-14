Airbus прогнозирует удвоение самолетного парка в РФ и СНГ в ближайшие 20 лет

Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что в 2018-2037 гг. авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 новых пассажирских самолетов вместимостью свыше 100 кресел.
Прогноз развития авиарынка в регионе на форуме "Крылья будущего" в среду представил глава Airbus в России Жюльен Франьятт, передал корреспондент "Интерфакса".
Согласно его презентации, сейчас общий парк РФ и СНГ состоит из 857 самолетов, к 2037 году он практически удвоится, достигнув более 1700 машин.
При этом спрос на узкофюзеляжные пассажирских самолеты прогнозируется на уровне 998 единиц, рассказал Ж.Франьятт. Потребность в лайнерах средней размерности, к которым можно отнести менее вместительные широкофюзеляжные суда, а также дальнемагистральные узкофюзеляжные, оценивается Airbus в 140 единиц. В сегменте более вместительных широкофюзеляжных машин спрос на ближайшие 20 лет составит 39 единиц, самолетов сверхбольшой размерности - 44 единиц.
Среднегодовой рост пассажирских авиаперевозок в регионе составит 4,1%, полагают в Airbus, Россия при этом останется главным драйвером этого роста: мобильность населения в стране увеличится более чем в два раза к 2037 году. Наибольший рост будет отмечаться на направлениях в страны Латинской Америки (+5,9%), Азиатско-Тихоокеанского региона (+5,4%) и Ближнего Востока (+5,1).
В настоящее время в России и СНГ эксплуатируется около 400 самолетов Airbus, свыше 330 из них летает в парке российских авиакомпаний.
Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси
Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении «приступы психоза» - Алиев
В Баку пристально следили за саммитом ОДКБ в Казахстане - президент Алиев
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Вестминстер намерен ограничить возможности создания суперособняков - СМИ
Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине
Глава Минобороны Украины недоволен объемами финансирования на 2019 год
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Nar поддерживает стипендиальную программу Университета ADA
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»