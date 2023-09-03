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Регион 03.09.2023 18:40

Иран получил российские учебно-боевые самолеты

Российские учебно-боевые самолеты Як-130 были доставлены в Иран. Об этом сообщает IRNA.

По информации агентства, самолеты уже поступили на вооружение Ирана и будут использованы в целях обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС.

До этого генеральный директор ПАО "Яковлев" (нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут") Андрей Богинский заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 пройдет модернизацию для последующего выполнения специальных задач. По словам Богинского, сейчас предприятие разрабатывает модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков.

Прежде Як-130 разрабатывался в качестве учебного самолета. Сейчас при экспорте он позиционируется в качестве легкого штурмовика.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


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