Совет командующих пограничными войсками СНГ обсудил борьбу с терроризмом, незаконной миграцией и наркотиками

Руководители пограничных ведомств СНГ в ходе очередного заседания Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) обсудили террористическую угрозу, исходящую из Афганистана, сообщил в среду журналистам первый заместитель директора ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

"В ходе сегодняшнего заседания основной упор был сделан на угрозы террористического характера, которые исходят со стороны Афганистана. Также мы подвели итоги нашей деятельности в 2018 году и наметили мероприятия на 2019 год, подробно обсудили проведенные совместные специальные пограничные операции в текущем году и определились по мероприятиям на следующий год", - заявил В.Кулишов.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия в научно-исследовательской деятельности и приняли меры по наращиванию наших усилий по работе с ветеранскими организациями", - отметил он.

В.Кулишов сообщил, что также был обсужден ход реализации плана мероприятий по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, которое состоится в 2020 году. "Этот план был утвержден руководителями наших стран. Мы уделяем большое внимание его реализации", - отметил он, добавив, что в 2019-2020 годах планируется, что пограничники проведут эстафету вдоль внешних границ Содружества.

Председатель Координационной службы СКПВ СНГ Александр Манилов со своей стороны отметил, что участие в заседании представителей ОДКБ и Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) дает основания надеется, что совместными усилиями будет предпринято все, чтобы не допустить нарушений на государственной границе.

"То, что касается угроз безопасности, очень много обсуждалось о складывающейся обстановке на внешних государственных границах Содружества. Эти угрозы касаются, прежде всего, борьбы с терроризмом, незаконной миграцией и наркотиками", - заявил А.Манилов.

В Киргизии в среду прошло 80-е заседание Совета командующих погранвойсками СНГ под председательством В.Кулишова.

В заседании приняли участие делегации девяти государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство ряда взаимодействующих органов Содружества и рабочих структур исполнительного комитета, антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, секретариата ОДКБ и исполнительного комитета РАТС ШОС.