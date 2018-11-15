Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев состоится после заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

«Визит (И.Алиева в Украину – ИФ) актуален. Сейчас администрация президента Украины рассматривает приемлемые сроки визита. Единственное, что задерживает этот визит это то, что мы до сих пор не провели заседание МПК»,- сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на сегодняшний день стороны согласовывают сроки проведения МПК. «У нас, к сожалению, была накладка. Мы предложили даты, которые совпадали с проведением межправкомиссии Азербайджан-Казахстан»,- отметил он.

«Дата проведения межправкомиссии находится на рассмотрении азербайджанской стороны. Но мы нацелены на проведение заседание в первой половине декабря в Киеве»,- сказал А.Мищенко.

Ф.Исазаде