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Внешняя политика 15.11.2018 16:03

Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев состоится после заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

«Визит (И.Алиева в Украину – ИФ) актуален. Сейчас администрация президента Украины рассматривает приемлемые сроки визита. Единственное, что задерживает этот визит это то, что мы до сих пор не провели заседание МПК»,- сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на сегодняшний день стороны согласовывают сроки проведения МПК. «У нас, к сожалению, была накладка. Мы предложили даты, которые совпадали с проведением межправкомиссии Азербайджан-Казахстан»,- отметил он.

«Дата проведения межправкомиссии находится на рассмотрении азербайджанской стороны. Но мы нацелены на проведение заседание в первой половине декабря в Киеве»,- сказал А.Мищенко.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]