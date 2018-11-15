Конференция по борьбе с наркотиками пройдет весной 2019 года в Баку

36-ое заседание международной конференции по борьбе с наркотиками состоится 16-18 апреля 2019 года в Баку.
С целью организации проведения конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет, текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, зампредом – глава МВД Рамиль Усубов.
Министры иностранных дел, финансов, здравоохранения, юстиции, образования, молодежи и спорта, культуры, генеральный прокурор, руководители таможенного комитета, СГБ, пограничной службы, Нацсовета телевидения и радио, заместитель главы исполнительной власти города Баку и представители НПО включены в состав оргкомитета.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»