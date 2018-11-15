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Внешняя политика 15.11.2018 17:28

Конференция по борьбе с наркотиками пройдет весной 2019 года в Баку

36-ое заседание международной конференции по борьбе с наркотиками состоится 16-18 апреля 2019 года в Баку.

С целью организации проведения конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет, текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, зампредом – глава МВД Рамиль Усубов.

Министры иностранных дел, финансов, здравоохранения, юстиции, образования, молодежи и спорта, культуры, генеральный прокурор, руководители таможенного комитета, СГБ, пограничной службы, Нацсовета телевидения и радио, заместитель главы исполнительной власти города Баку и представители НПО включены в состав оргкомитета.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]