Конференция по борьбе с наркотиками пройдет весной 2019 года в Баку

36-ое заседание международной конференции по борьбе с наркотиками состоится 16-18 апреля 2019 года в Баку.

С целью организации проведения конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет, текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, зампредом – глава МВД Рамиль Усубов.

Министры иностранных дел, финансов, здравоохранения, юстиции, образования, молодежи и спорта, культуры, генеральный прокурор, руководители таможенного комитета, СГБ, пограничной службы, Нацсовета телевидения и радио, заместитель главы исполнительной власти города Баку и представители НПО включены в состав оргкомитета.

Ф.Исазаде