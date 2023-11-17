МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов

Сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в январе-октябре 2023 года изъято из незаконного оборота 6 т 541,6 кг наркотиков и психотропных веществ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пятницу в Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
По ее данным, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 264,48 млн манатов ($155,576 млн).
Р.Керимов
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