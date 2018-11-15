Ключевые партнеры Нетаньяху по коалиции призвали к досрочным выборам в Израиле - СМИ

Министр финансов Израиля Моше Кахлон и глава МВД страны Арье Дери, являющиеся главами партнеров партии премьера Биньямина Нетаньяху в правящей коалиции, посоветовали ему провести досрочные выборы, сообщают в четверг израильские СМИ.

"Исходя из сложившейся обстановки, для граждан Израиля и израильской экономики будет лучше всего провести выборы как можно скорее", - цитирует источник "Таймс оф Исраэл" слова М.Кахлона. По данным источника, министр финансов заявил это премьеру в ходе встречи. М.Кахлон возглавляет партию "Кулану", у которой 10 депутатских мандатов.

Согласно информации новостного ресурса "Хадашот", М.Кахлон считает, что новые выборы помогут создать стабильное правительство.

В пользу досрочных выборов высказался еще один союзник Б.Нетаньяху по коалиции - лидер ультраортодоксальной партии ШАС с 11 местами в Кнессете А.Дери. По его словам, созыв досрочных выборов находится в интересах государства. Политик считает, что главы партий коалиции должны вместе определить их дату.

Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.

В то же время партия "Еврейский дом" заявила, что также готова выйти из коалиции, если нынешний министр образования Нафтали Беннет не возглавит министерство обороны Израиля после отставки А.Либермана. Б.Нетаньяху, как ожидается, объявит свое решение относительно его кандидатуры позднее в четверг.

Согласно опросу израильского телевидения, результаты которого приводит "Гаарец", 74% израильтян разочарованы действиями Б.Нетаньяху в связи с ситуацией в секторе Газа, 69% опрошенных также выразили неудовлетворенность работой А.Либермана.