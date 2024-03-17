Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает нужным проводить новые выборы и менять правительство в Израиле после комментариев американского сенатора Чака Шумера о том, что израильтянам нужна возможность выразить свое видение будущего Израиля, передает канал CNN.
"Единственное правительство, которое нужно свергнуть, это правительство ХАМАС в секторе Газа, которое убило более 1 тыс. израильтян. Вот, на чем нам следует сфокусироваться. Большинство израильтян поддерживают наше правительство и политику", - заявил он в интервью каналу CNN.
Он добавил, что "после терактов 11 сентября Израиль не просил замены Буша". Комментарии Шумера Нетаньяху назвал "неуместными".
Ранее на этой неделе Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, премьер Нетаньяху ведет страну неверным курсом.
Шумер отметил, что проведение выборов после того, как начнут затихать боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, "даст израильтянам возможность выразить свое видение послевоенного будущего". По словам сенатора, Нетаньяху был "слишком терпелив к потерям среди гражданского населения в секторе Газа, что привело к снижению поддержки Израиля во всем мире до исторического минимума".
Между тем, накануне в Тель-Авиве и в Иерусалиме произошли крупные антиправительственные протесты, которые переросли в беспорядки. Полиция применила водометы для разгона протестующих. Участники акций в обоих городах требовали немедленного освобождения заложников, удерживаемых в плену в секторе Газа, а также проведения выборов.
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