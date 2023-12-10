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Дальнее зарубежье 10.12.2023 17:05

Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в воскресенье провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Представитель израильского премьера сообщил изданию The Times of Israel, что беседа продолжалась 50 минут. Он отметил, что для беседы Нетаньяху пришлось чуть раньше покинуть заседание правительства.

Издание приводит выдержки из сообщения канцелярии премьера, в котором говорится, что в разговоре глава израильского правительства поблагодарил президента России за усилия Москвы в освобождении из плена ХАМАС человека с двойным израильским и российским гражданствами. Он также обратился к Путину с призывом повлиять на Красный Крест, чтобы его сотрудники смогли бы посетить израильтян, остающихся в заложниках у ХАМАС, и доставить им медикаменты.

В тоже время, согласно коммюнике канцелярии израильского премьера, Нетаньяху выразил недовольство сотрудничеством между Россией и Ираном, а также позицией РФ в отношении Израиля, с которой представители Москвы выступали в ООН и на других международных площадках.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПУТИН, БЕСЕДА


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