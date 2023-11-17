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Дальнее зарубежье 17.11.2023 23:07

Нетаньяху не уверен, что после операции в Газе там останутся войска Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обязательно будет присутствовать в секторе Газа после окончания военной операции.

"Я не уверен, что в секторе будут войска. На самом деле это не особенно необходимо, потому что он мал", - приводит его слова The Times of Israel.

Он отметил, что в итоге в секторе должно быть гражданское правительство. Однако, подчеркнул Нетаньяху, Израилю нужны "изменения в культуре любой администрации, управляющей Газой". Премьер пояснил, что новые власти не должны поддерживать терроризм, а Израиль не может принять никого, кто будет разделять цели группировки ХАМАС и требовать уничтожения Израиля.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 12 тыс. человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ГАЗА, ПЛАНЫ


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