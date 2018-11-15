Баку направит ноту протеста Парижу в связи с визитом Саакяна во Францию – МИД Азербайджана

Баку может пересмотреть отношения с Парижем в связи с демонстрацией Францией позиции, основанной на двойных стандартах по нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В настоящее время представляющий себя главой созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Бако Саакян находится с визитом во Франции.
«Азербайджан по дипломатическим каналам выразит протест Франции с этим вопросом (визитом Б.Саакяна во Францию – ИФ). Демонстрация Францией подобного и основанного на двойных стандартах подхода, вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения»,- говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана убеждено, что Франция нарушает верховенство норм и принципов международного права и взятых официальным на себя обязательств.
«Этот шаг Франции не соответствует духу двусторонних азербайджано-французских связей сотрудничества и подписанным соглашениям между Баку и Парижем. Кроме того, он является неуважением верховенства норм и принципов международного права и взятых Парижем на себя международных обязательств»,- говорится в сообщении.
МИД Азербайджана отмечает, что этим Франция, в качестве постоянного члена Совбеза ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, ставит под вопрос свою объективность и беспристрастность в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.
Наряду с этим, в азербайджанском МИД отметили, что подобный подход наносит удар по имиджу Франции среди азербайджанской общественности.
Ф.Исазаде
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