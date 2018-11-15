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Внешняя политика 15.11.2018 20:21

Баку направит ноту протеста Парижу в связи с визитом Саакяна во Францию – МИД Азербайджана

Баку может пересмотреть отношения с Парижем в связи с демонстрацией Францией позиции, основанной на двойных стандартах по нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В настоящее время представляющий себя главой созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Бако Саакян находится с визитом во Франции.

«Азербайджан по дипломатическим каналам выразит протест Франции с этим вопросом (визитом Б.Саакяна во Францию – ИФ). Демонстрация Францией подобного и основанного на двойных стандартах подхода, вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения»,- говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана убеждено, что Франция нарушает верховенство норм и принципов международного права и взятых официальным на себя обязательств.

«Этот шаг Франции не соответствует духу двусторонних азербайджано-французских связей сотрудничества и подписанным соглашениям между Баку и Парижем. Кроме того, он является неуважением верховенства норм и принципов международного права и взятых Парижем на себя международных обязательств»,- говорится в сообщении.

МИД Азербайджана отмечает, что этим Франция, в качестве постоянного члена Совбеза ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, ставит под вопрос свою объективность и беспристрастность в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

Наряду с этим, в азербайджанском МИД отметили, что подобный подход наносит удар по имиджу Франции среди азербайджанской общественности.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]