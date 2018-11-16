Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 63 человек

По меньшей мере 63 человека погибли в результате лесных пожаров, в американском штате Калифорния, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее сообщалось о 56 погибших.

Еще 631 человек считается пропавшим без вести. По мнению местных властей, в этом списке также значатся люди, которым удалось успешно покинуть места возгорания, однако они не успели заявить об этом.

Огонь уничтожил порядка 9,7 тыс. жилых построек, в связи с чем более 50 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в близлежащие города.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.