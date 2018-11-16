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Дальнее зарубежье 16.11.2018 12:17

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 63 человек

По меньшей мере 63 человека погибли в результате лесных пожаров, в американском штате Калифорния, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее сообщалось о 56 погибших.

Еще 631 человек считается пропавшим без вести. По мнению местных властей, в этом списке также значатся люди, которым удалось успешно покинуть места возгорания, однако они не успели заявить об этом.

Огонь уничтожил порядка 9,7 тыс. жилых построек, в связи с чем более 50 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в близлежащие города.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.

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Тэги: США, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]