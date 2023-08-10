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Дальнее зарубежье 10.08.2023 16:29

Почти 40 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях

Не менее 36 человек стали жертвами природных пожаров, бушующие на Гавайях, сообщают американские СМИ.

Еще несколько десятков человек пострадали. По оценкам местных властей, из-за стихии разрушен или поврежден 271 объект инфраструктуры.

Почти 15 тыс. человек остались без электричества на Мауи, втором по величине острове Гавайского архипелага.

На фотографиях из расположенного на Мауи аэропорта Кахулуи видно, что залы переполнены, скопились длинные очереди из желающих улететь. При этом, многие рейсы отменены или задержаны, поэтому некоторые вынуждены ночевать в залах ожидания.

Экс-президент США Барак Обама, который родился на Гавайях, написал в соцсетях, что ему очень тяжело видеть фотографии оттуда после мощных пожаров.

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Тэги: США, ГАВАЙИ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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