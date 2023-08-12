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Дальнее зарубежье 12.08.2023 11:10

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

Число погибших в результате разрушительных лесных пожаров на острове Мауи американского штата Гавайи увеличилось до 67 человек, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

Пока не удается полностью потушить возгорание в полностью уничтоженном огнем туристическом городке Лахайна на западном побережье Мауи, свидетельствуют сообщения.

"Такого на Гавайях мы никогда не видели, я думаю, что это худшая катастрофа, которая случалась в стране", - сказала вице-председатель совета округа Мауи Юки Лей Сугимура в интервью The Hill.

Она признала, что власти не располагают информацией о количестве пропавших без вести, экстренные службы продолжают тушить очаги пожара и разбирать завалы.

Как сообщило агентство Associated Press, генеральный прокурор Гавайев Энн Лопес заявила, что проведет всесторонний обзор процесса принятия решений до, в ходе и после лесных пожаров.

"Мой департамент стремится разобраться в решениях, которые были приняты до и во время лесных пожаров, и поделиться с общественностью результатами", - сказала Лопес.

Она отметила, что власти продолжают поддерживать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи.

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Тэги: США, ГАВАЙИ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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