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Макроэкономика 16.11.2018 13:42

В Баку в октябре подорожало первичное и вторичное жилье

Ценовой индикатор на рынке недвижимости Баку в октябре 2018 года вырос на 0,14% по сравнению с показателем на конец сентября, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По оценкам эксперта, за отчетный месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка коммерческих объектов и земельного.

"Цены на первичном рынке жилья за месяц выросли на 3,12% - до 1 224 манатов за квадратный метр, на вторичном рынке - на 2,57% - до 1698 манатов. Аренда жилья подорожала на 2,45% - до 920 манатов за квартиру, коммерческих объектов - на 2,66% - до 15,73 манатов за квадратный метр», - сказал Н. Ибрагимов.

По его словам, стоимость сотки земли в октябре подешевела на 1,1% - до 21,218 тыс. манатов, цены на коммерческие объекты – на 5,27% - до 2,412 тыс. манатов за квадратный метр.

Эксперт отметил, что основной причиной роста цен на рынке недвижимости Баку является изменение структурного портфеля предложений. «В портфеле в большинстве своем остались дорогие квартиры, что и обусловило рост средних цен. Кроме того, в осенние месяцы всегда наблюдается повышение активности, что также оказало влияние на цены», - отметил Н.Ибрагимов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]