В Баку в октябре подорожало первичное и вторичное жилье

Ценовой индикатор на рынке недвижимости Баку в октябре 2018 года вырос на 0,14% по сравнению с показателем на конец сентября, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.
По оценкам эксперта, за отчетный месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка коммерческих объектов и земельного.
"Цены на первичном рынке жилья за месяц выросли на 3,12% - до 1 224 манатов за квадратный метр, на вторичном рынке - на 2,57% - до 1698 манатов. Аренда жилья подорожала на 2,45% - до 920 манатов за квартиру, коммерческих объектов - на 2,66% - до 15,73 манатов за квадратный метр», - сказал Н. Ибрагимов.
По его словам, стоимость сотки земли в октябре подешевела на 1,1% - до 21,218 тыс. манатов, цены на коммерческие объекты – на 5,27% - до 2,412 тыс. манатов за квадратный метр.
Эксперт отметил, что основной причиной роста цен на рынке недвижимости Баку является изменение структурного портфеля предложений. «В портфеле в большинстве своем остались дорогие квартиры, что и обусловило рост средних цен. Кроме того, в осенние месяцы всегда наблюдается повышение активности, что также оказало влияние на цены», - отметил Н.Ибрагимов.
А.Мамедов
Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс
Новым послом Израиля в Азербайджане может стать араб-христианин
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Канада запустит в обращение новую вертикальную банкноту в 10 канадских долларов
В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса
В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Президент Азербайджана посещает город Сумгайыт
ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе
Глава МВД ФРГ Зеехофер покинет пост в партии ХСС до 19 января - СМИ
В ЕС удовлетворены приговором бывшим вождям красных кхмеров
Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии и составит план действий в связи с вводом в работу собственной АЭС - Лукашенко
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
В Баку прошла встреча выпускников российских вузов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»