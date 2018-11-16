В Баку в октябре подорожало первичное и вторичное жилье

Ценовой индикатор на рынке недвижимости Баку в октябре 2018 года вырос на 0,14% по сравнению с показателем на конец сентября, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По оценкам эксперта, за отчетный месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка коммерческих объектов и земельного.

"Цены на первичном рынке жилья за месяц выросли на 3,12% - до 1 224 манатов за квадратный метр, на вторичном рынке - на 2,57% - до 1698 манатов. Аренда жилья подорожала на 2,45% - до 920 манатов за квартиру, коммерческих объектов - на 2,66% - до 15,73 манатов за квадратный метр», - сказал Н. Ибрагимов.

По его словам, стоимость сотки земли в октябре подешевела на 1,1% - до 21,218 тыс. манатов, цены на коммерческие объекты – на 5,27% - до 2,412 тыс. манатов за квадратный метр.

Эксперт отметил, что основной причиной роста цен на рынке недвижимости Баку является изменение структурного портфеля предложений. «В портфеле в большинстве своем остались дорогие квартиры, что и обусловило рост средних цен. Кроме того, в осенние месяцы всегда наблюдается повышение активности, что также оказало влияние на цены», - отметил Н.Ибрагимов.

А.Мамедов