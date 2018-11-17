Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу о том, что не ставит под сомнение лояльность вице-президента Майкла Пенса.
"Нет, я нисколько не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%. Все это выдумки", - прокомментировал он журналистам публикацию "Нью-Йорк таймс", в которой утверждалось обратное.
"У меня и сомнений никаких не было. Он боец. Он продолжает оставаться со мной с того момента, как я выиграл первичные выборы", - сказал Д.Трамп журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Калифорнию, где продолжают бушевать природные пожары.
По словам президента, редакция "Нью-Йорк таймс" никогда не связывалась с ним для того, чтобы получить его комментарий по этой теме.
Накануне с официальным опровержением сообщения "Нью-Йорк таймс" выступил Белый дом.
Находящийся в Папуа-Новой Гвинее М.Пенс сообщил, что обсудил с Д.Трампом эту публикацию, и что "оба хорошенько посмеялись над ней".
По данным издания, в ходе частных бесед со своими помощниками Д.Трамп несколько раз спрашивал у них, предан ли ему М.Пенс. "То в одном, то в другом разговоре он задавал помощникам и советникам целенаправленный вопрос: предан ли Майк Пенс?", - написала "Нью-Йорк таймс" в пятницу.
При этом газета отмечает, что он задал этот вопрос "так много раз", что вызвал серьезную обеспокоенность у некоторых своих советников. По их словом, подобные расспросы со стороны Д.Трампа обычно указывают на то, что его кто-то "все больше и больше раздражает".
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