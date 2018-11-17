Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 14° 19 Ноя 13° 20 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 17.11.2018 20:02

Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу о том, что не ставит под сомнение лояльность вице-президента Майкла Пенса.

"Нет, я нисколько не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%. Все это выдумки", - прокомментировал он журналистам публикацию "Нью-Йорк таймс", в которой утверждалось обратное.

"У меня и сомнений никаких не было. Он боец. Он продолжает оставаться со мной с того момента, как я выиграл первичные выборы", - сказал Д.Трамп журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Калифорнию, где продолжают бушевать природные пожары.

По словам президента, редакция "Нью-Йорк таймс" никогда не связывалась с ним для того, чтобы получить его комментарий по этой теме.

Накануне с официальным опровержением сообщения "Нью-Йорк таймс" выступил Белый дом.

Находящийся в Папуа-Новой Гвинее М.Пенс сообщил, что обсудил с Д.Трампом эту публикацию, и что "оба хорошенько посмеялись над ней".

По данным издания, в ходе частных бесед со своими помощниками Д.Трамп несколько раз спрашивал у них, предан ли ему М.Пенс. "То в одном, то в другом разговоре он задавал помощникам и советникам целенаправленный вопрос: предан ли Майк Пенс?", - написала "Нью-Йорк таймс" в пятницу.

При этом газета отмечает, что он задал этот вопрос "так много раз", что вызвал серьезную обеспокоенность у некоторых своих советников. По их словом, подобные расспросы со стороны Д.Трампа обычно указывают на то, что его кто-то "все больше и больше раздражает".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, ПЕНС, ЛОЯЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Трамп и Пенс обсудят кандидатов в администрацию США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]