В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

16 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему «Работа со словарями. Формированиеинтеллектуальных навыковученика, развитиеязыковой компетенции и творческого воображения (к 155-летию «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля)».
С докладами выступили заведующий кафедрой современного русского языка Бакинского Славянского университета, профессор Ильяс Гамидов, учителя русского языка и литературы школы № 3 поселка Сараи Абшеронского района Эльнара Мамедова, школы № 151 города Баку Санубар Алмасова, школы-лицея № 20 города Баку Гюльнара Тахир-заде и школы № 257 города Баку Елена Грушенкова.
Вела семинар председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев
Президент Азербайджана поблагодарил Беларусь за позицию по Карабаху
Газопровод "Турецкий поток" сможет поставлять топливо европейцам к концу 2019 года - Новак
Турция увеличит спрос на газ до 60 млрд куб. м в год к 2020г, обеспечит транзит газа в ЕС через "Турецкий поток"
Баку и Минск изучат возможность открытия железнодорожного маршрута Беларусь-Азербайджан
Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов
Депутаты предлагают правительству сдавать спорткомплексы в регионах Азербайджана в аренду частному сектору
Керимли оштрафован на 2,5 тыс. манатов за организацию несанкционированного шествия в Баку
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Правительство Йемена готово участвовать в мирных переговорах в Швеции
Госдума направит наблюдателей на парламентские выборы в Армении
Путин видит в "Турецком потоке" пример защиты национальных интересов, а не противостояния
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»