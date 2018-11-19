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19.11.2018 16:48

В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

16 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему «Работа со словарями. Формированиеинтеллектуальных навыковученика, развитиеязыковой компетенции и творческого воображения (к 155-летию «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля)».

С докладами выступили заведующий кафедрой современного русского языка Бакинского Славянского университета, профессор Ильяс Гамидов, учителя русского языка и литературы школы № 3 поселка Сараи Абшеронского района Эльнара Мамедова, школы № 151 города Баку Санубар Алмасова, школы-лицея № 20 города Баку Гюльнара Тахир-заде и школы № 257 города Баку Елена Грушенкова.

Вела семинар председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]