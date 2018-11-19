Карлос Гон арестован, может лишиться поста председателя совета директоров в четверг - CEO Nissan

Карлос Гон, многолетний председатель совета директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., и директор компании Грег Келли были арестованы в понедельник в связи с расследованием дела о занижении доходов, заявил на пресс-конференции CEO Nissan Хирото Саикава.

Также Х.Саикава подтвердил планы руководства компании уволить их. Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров в четверг, цитирует его слова агентство Bloomberg.

По словам гендиректора Nissan, компания сотрудничает со следствием и планирует ввести новых независимых директоров в совет директоров. При этом изменений в работе компании не ожидается.

Х.Саикава также отметил, что концентрация слишком большой власти в руках одного человека на протяжении слишком долгого времени привела к нарушениям, которые теперь предстоит исправлять.

Как сообщалось ранее, К.Гон подозревается в сокрытии своих вознаграждений в документах, направляемых регуляторам. В этом ему помогал Г.Келли, который, по словам Х.Саикавы, в последнее время выполнял главным образом функции советника К.Гона. По данным телеканала NHK, речь идет о сокрытии примерно 5 млрд иен ($44 млн). Также в сообщении Nissan говорится о нецелевом расходовании средств компании.

Значительные объемы вознаграждения К.Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ" (MOEX:AVAZ), германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Renault подешевели на 10% на торгах в Париже в понедельник, до минимума с 2014 года. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как стало известно о возможном аресте и увольнении К.Гона, во Франкфурте они потеряли в цене 10%.