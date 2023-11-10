Nissan к 2026 г выведет на рынок Китая 4 новые модели электромобилей

Японский автопроизводитель Nissan к 2026 году выведет на рынок Китая четыре новые модели автомобилей с электродвигателем, заявил глава компании Макото Учида в ходе конференции по результатам за первое полугодие 2023 финансового года (апрель-сентябрь).
Компания запустит в продажу как полностью электрические модели, так и свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV). Первая из четырех новых моделей станет доступна китайским потребителям во втором полугодии 2024 года.
Все четыре автомобиля разработает китайский центр исследований и разработок Nissan.
Кроме того, компания с 2025 года будет ежегодно экспортировать из КНР около 100 тыс. машин, включая упомянутые новинки.
В апреле-сентябре розничные продажи Nissan в Китае упали на 20% в годовом выражении.
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