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Транспорт и связь 10.11.2023 22:55

Nissan к 2026 г выведет на рынок Китая 4 новые модели электромобилей

Японский автопроизводитель Nissan к 2026 году выведет на рынок Китая четыре новые модели автомобилей с электродвигателем, заявил глава компании Макото Учида в ходе конференции по результатам за первое полугодие 2023 финансового года (апрель-сентябрь).

Компания запустит в продажу как полностью электрические модели, так и свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV). Первая из четырех новых моделей станет доступна китайским потребителям во втором полугодии 2024 года.

Все четыре автомобиля разработает китайский центр исследований и разработок Nissan.

Кроме того, компания с 2025 года будет ежегодно экспортировать из КНР около 100 тыс. машин, включая упомянутые новинки.

В апреле-сентябре розничные продажи Nissan в Китае упали на 20% в годовом выражении.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, NISSAN, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ


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