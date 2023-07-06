Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.0185 GBR   2.1597 TRY   0.0652

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 71.79 +0.47 Brent 76.65 +0.40

Дальнее зарубежье 06.07.2023 15:29

Отношения Китая и Японии движутся в неверном направлении - Ван И

Отношения КНР и Японии развиваются в опасном направлении, странам необходимо избавиться от внешнего вмешательства в этой сфере, заявил в четверг заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

"Глава дипломатии Китая Ван И сказал в четверг, что отношения с Японией переживает критический момент, и призвал Токио работать с Пекином над поддержанием мира и стабильности в регионе", - сообщает South China Morning Post (SCMP).

На встрече с экс-главой МИД Японии Ёхэем Коно Ван И подчеркнул, что для развития связей Китаю и Японию нужно устранить "внешнее влияние, и рассматривать друг друга в качестве партнеров, а не угроз".

Согласно заявлению МИД КНР, Ёхэй Коно, возглавлявший делегацию Японской организации по развитию внешней торговли, выступил против политизации экономических вопросов и отметил, что разрыв хозяйственных связей между крупнейшими экономиками мирами не принесет никому пользу. Он выразил уверенность в том, что Китай и Япония смогут преодолеть трудности в отношениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая Кисида и Байден намерены усиливать сдерживание Китая и Северной Кореи Главы МИД G7 призвали Китай к переговорам с США для снижения стратегических рисков Глава МИД Японии может посетить Китай в предстоящие выходные США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества России и Китая - Минобороны страны Пекин осудил попытку США помешать Нидерландам и Японии продать КНР оборудование для производства микросхем Глава японского Минобороны обеспокоен проходом кораблей РФ и КНР вблизи Японии В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az