Отношения Китая и Японии движутся в неверном направлении - Ван И

Отношения КНР и Японии развиваются в опасном направлении, странам необходимо избавиться от внешнего вмешательства в этой сфере, заявил в четверг заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

"Глава дипломатии Китая Ван И сказал в четверг, что отношения с Японией переживает критический момент, и призвал Токио работать с Пекином над поддержанием мира и стабильности в регионе", - сообщает South China Morning Post (SCMP).

На встрече с экс-главой МИД Японии Ёхэем Коно Ван И подчеркнул, что для развития связей Китаю и Японию нужно устранить "внешнее влияние, и рассматривать друг друга в качестве партнеров, а не угроз".

Согласно заявлению МИД КНР, Ёхэй Коно, возглавлявший делегацию Японской организации по развитию внешней торговли, выступил против политизации экономических вопросов и отметил, что разрыв хозяйственных связей между крупнейшими экономиками мирами не принесет никому пользу. Он выразил уверенность в том, что Китай и Япония смогут преодолеть трудности в отношениях.