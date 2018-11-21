Компания Bakcell получила благодарность от проекта «ASAN Письмо»

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была награждена специальной благодарностью за активное участие в инициативе «ASAN Письмо».
Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры» это дарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повысить уровень социальной ответственности и чувство заботы в обществе.
21 ноября, в ходе мероприятия посвященного трехлетию проекта, партнерам инициативы «ASAN Письмо» были вручены специальные благодарственные грамоты.
Посредством своей программы корпоративной социальной ответственности «Bakcell Stars», компания Bakcell всегда уделяет большое внимание детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и детям, нуждающимся в особой заботе. На мероприятии, Bakcell была также награждена специальной благодарственной грамотой за поддержку, оказываемую проекту «ASAN Письмо».
«Принимая активное участие в проектах направленных на помощь детям, нуждающихся в особой заботе и предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования, Bakcell смогла помочь тысячам детей. Проект «ASAN Письмо» предоставил нам замечательную возможность подарить детям радость и исполнить их желания» отметила Сухейла Джафарова, глава департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.
В рамках проекта «ASAN Письмо», направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма написанные детьми возрастом до 14 лет размещаются на сайте www.asanmektub.az и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»