Пресс-релиз

27 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» откроется фотовыставка «Тегеран-43», подготовленная к 75-ой годовщине проведения Тегеранской конференции на основе электронных материалов Центрального музея Великой Отечественной войны.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»