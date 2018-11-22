Пресс-релиз

27 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» откроется фотовыставка «Тегеран-43», подготовленная к 75-ой годовщине проведения Тегеранской конференции на основе электронных материалов Центрального музея Великой Отечественной войны.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов