Экономика Азербайджана восстанавливается после кризиса от снижения цен на нефть в 2014г – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает медленное восстановление экономики Азербайджана от кризиса, вызванного резким снижением цен на нефть в 2014 году.

«Рост ВВП Азербайджана за 9 месяцев 2018 года составил 0,8% после роста на 0,1% в 2017 году. Рост ненефтяного сектора за отчетный период замедлился до 1% (в 2017 году – 2,7%). Инфляция замедлилась до 2,4% с 12,9% на конец 2017 года», - отмечается в отчете агентства.

Fitch отмечает, что данные макроэкономические показатели свидетельствуют о медленном восстановлении экономики Азербайджана от шока от снижения цен на нефть в 2014 году и последующих ответных мер, включающих девальвацию курса, ужесточение фискальной политики и необходимость проведения реструктуризации в банковском секторе.

Агентство подчеркивает, что благоприятная текущая ситуация на мировых рынках нефти, позволила властям Азербайджана увеличить инвестиции в ненефтяной сектор, несколько ослабить денежно-кредитную политику, что способствует постепенному увеличению кредитования.

В таких условиях, активы Государственного нефтяного фонда увеличились до $39 млрд по итогам сентября 2018 года против $36 млрд на конец 2017 года. Центробанк Азербайджана в течение текущего года снизил учетную ставку до 9,75%, отмечая положительное воздействие высоких цен на нефть на платежный баланс.

По оценкам Fitch, уровень долларизации в банковском секторе Азербайджана постепенно сокращается, но все еще остается высоким, что ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. «Стабильный курс нацвалюты - 1,7AZN/USD, который держится с апреля 2017 года, свидетельствует, что власти страны не привержены свободно плавающему манату. Кроме этого, Госнефтефонд остается основным продавцом инвалюты на валютных аукционах. Ограниченная гибкость обменного курса оставляет мало места для корректировки, если вдруг возникнут проблемы с платежным балансом», - указывает агентство.

«В июле мы подтвердили суверенный рейтинг Азербайджана «BB +»/«Стабильный». Рейтинг учитывает сильный внешний баланс и низкий государственный долг, обусловленный накоплением резервов, зависимость от углеводородов и недостатками в управлении в банковском секторе», - отмечает Fitch.

А.Азизов