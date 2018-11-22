На востоке США отметят самый холодный более чем за 100 лет День благодарения

Американцы в четверг отмечают День благодарения, который в ряде штатов, как ожидается, станет самым холодным за более чем 100 лет, сообщает газета "Хилл".

В частности, рекордно низкая для этого праздника температура ожидается в четверг в Нью-Йорке и Бостоне.

Согласно данным местных метеорологических служб, в Нью-Йорке в четверг ожидается до минус трех градусов по Цельсию, что станет самым низким показателем температуры в день этого праздника с 1871 года. В Бостоне температура опустится до минус шести по Цельсию - впервые с 1873 года.

Между тем, ранее в четверг президент США Дональд Трамп усомнился в теории глобального потепления из-за ожидаемого похолодания в ряде штатов. Так, он написал в своем аккаунте в Twitter: "Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

Считается, что День благодарения в США существует с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Он отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.