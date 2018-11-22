Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Ноя 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 22.11.2018 17:45

На востоке США отметят самый холодный более чем за 100 лет День благодарения

Американцы в четверг отмечают День благодарения, который в ряде штатов, как ожидается, станет самым холодным за более чем 100 лет, сообщает газета "Хилл".

В частности, рекордно низкая для этого праздника температура ожидается в четверг в Нью-Йорке и Бостоне.

Согласно данным местных метеорологических служб, в Нью-Йорке в четверг ожидается до минус трех градусов по Цельсию, что станет самым низким показателем температуры в день этого праздника с 1871 года. В Бостоне температура опустится до минус шести по Цельсию - впервые с 1873 года.

Между тем, ранее в четверг президент США Дональд Трамп усомнился в теории глобального потепления из-за ожидаемого похолодания в ряде штатов. Так, он написал в своем аккаунте в Twitter: "Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

Считается, что День благодарения в США существует с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Он отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРАЗДНИК, ПОГОДА


Похожие новости


Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г, цены на индейку упали на 4% Болтон приедет в Киев на военный парад, встретится с руководством Украины, сообщает посол в США Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель Американцы потратят рекордные $15,5 млрд на подарки ко Дню отца - NRF Американцы готовы потратить $18,2 млрд на подарки ко Дню святого Валентина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]