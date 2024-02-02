Расходы американцев на День святого Валентина в 2024 г. составят $25,8 млрд

Совокупные расходы американцев на празднование Дня святого Валентина (14 февраля) в этом году составят около $25,8 млрд, что практически соответствует прошлогоднему уровню, согласно результатам опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.
Рекордный показатель в $27,4 млрд был зафиксирован в 2020 году.
Более половины респондентов (53%) планируют отмечать День святого Валентина, как и годом ранее, при этом они готовы потратить на праздник в среднем $185,81. Это примерно на $8 больше, чем средняя сумма за последние пять лет.
Наиболее популярными подарками остаются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (39%). Тем временем 32% респондентов планируют поход в ресторан, 22% подарят украшения, 21% - одежду, 19% - подарочные карты или сертификаты. Совокупные расходы на украшения, как ожидается, составят около $6,4 млрд, на цветы - $2,6 млрд, на одежду - $3 млрд, на празднование вне дома - $4,9 млрд.
Американцы для покупки подарков чаще всего пользуются онлайн-магазинами (40%), за ними следуют обычные магазины (33%), дискаунтеры (31%) и цветочные магазины (17%).
В опросе, который NRF и Prosper Insights проводили в период со 2 по 8 января, приняли участие около 8,33 тыс. американцев.
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