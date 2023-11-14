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Транспорт и связь 14.11.2023 21:32

Tesla запрещает покупателям Cybertruck его перепродажу в первый год

Tesla включила в контракт на покупку электрических пикапов Cybertruck пункт о том, что владельцы соглашаются не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года с момента его поставки, сообщает Business Insider.

Владельцы электропикапов, которым необходимо будет продать их менее чем через год, должны будут уведомить компанию. Если Tesla одобрит такое исключение из правил, то она будет иметь первоочередное право на выкуп автомобиля со скидкой в 25 центов за пройденную милю и рядом других условий, отмечает MarketWatch.

"Если Tesla откажется приобрести ваше транспортное средство, вы можете перепродать его третьему лицу только после получения письменного согласия от Tesla", - говорится в контракте.

При этом в случае нарушения условий Tesla оставляет за собой право обратиться в суд и, вероятно, больше не будет поставлять автомобили этому клиенту.

"Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения вами этого положения или если у Tesla будут разумные основания полагать, что вы собираетесь нарушить это положение, Tesla может потребовать судебного запрета, чтобы предотвратить передачу права собственности на транспортное средство, - написано в соглашении. - Tesla также может отказаться продавать вам какие-либо автомобили в будущем".

Компания намерена начать продажи Cybertruck 30 ноября.

Впервые электропикап с футуристическим дизайном был представлен еще в 2019 году. Тогда глава компании Илон Маск говорил, что модель будет запущена в производство в течение пары лет. В июле этого года Tesla сообщила, что на предприятии в Техасе был собран первый Cybertruck.

Котировки акций Tesla выросли на 4,2% по итогам торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 6,7% (до $682 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился на 1%.

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Тэги: США, TESLA, CYBERTRUCK, ПРОДАЖИ


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