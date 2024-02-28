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Транспорт и связь 28.02.2024 22:30

Tesla начнет поставки спорткара Roadster в 2025 году - Маск

Американская Tesla начнет поставки спортивного электромобиля Roadster в 2025 году, сообщил в социальной сети X глава автопроизводителя Илон Маск.

"Сегодня мы кардинально изменили конструкторские задачи по новой Tesla Roadster, - заявил Маск. - У этой машины не будет аналогов, если ее вообще можно назвать машиной".

В 2018 году миллиардер заявлял, что у Roadster будет "пакет опций SpaceX", предполагающий установку десяти небольших ракетных двигателей. "Может, они даже позволят Tesla летать", - говорил он.

В среду Маск подтвердил, что анонсированный в 2017 году спорткар будет результатом сотрудничества Tesla и аэрокосмической SpaceX, которую он также возглавляет.

Ожидается, что Roadster сможет разгоняться с 0 до 60 миль (96,6 км) в час быстрее чем за секунду - и это "наименее интересный аспект" из всех, пишет Маск. На сайте Tesla говорится, что это самая быстрая машина в мире.

Изначально предполагалось, что модель появится на дорогах к 2020 году, но эти планы изменила пандемия коронавируса. Затем сроки были перенесены на 2023 год.

Акции Tesla дорожают на 0,2% на предварительных торгах в среду.

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Тэги: США, TESLA, СПОРТКАР, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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