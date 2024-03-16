UBS снизил прогноз поставок электромобилей Tesla в 2024 году

Аналитик UBS Джозеф Спак снизил прогноз поставок электромобилей Tesla в 2024 году, ссылаясь на менее значительный спрос в США и Европе.

Теперь он полагают, что компания поставит в этом году 1,96 млн машин против ожидавшихся ранее 2,02 млн, сообщает MarketWatch. Это примерно на 5% ниже консенсус-прогноза, который составляет 2,06 млн.

В том числе в первом квартале эксперты в среднем ожидают поставки на уровне 487 тыс. электромобилей, по данным опроса FactSet. Это примерно совпадает с показателем за январь-март прошлого года (485 тыс. машин).

Спак опустил прогнозную котировку акций Tesla до $165 с $225, сохранив рекомендацию "держать". Кроме того, он ухудшил прогноз для прибыли компании в первом квартале до 43 центов в расчете на акцию (консенсус составляет 64 цента).

Ранее на этой неделе аналитики Deutsche Bank понизили оценку поставок электромобилей Tesla в первом квартале до 427 тыс. с 476 тыс., а прогноз для прибыли - до 49 центов с 56 центов на акцию.

На закрытие торгов в четверг бумаги автопроизводителя стоили $162,5, что является минимальным показателем за последние десять месяцев. Рыночная стоимость Tesla за последние три месяца упала почти на 36% (ниже $540 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 9%.