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Транспорт и связь 07.03.2024 18:03

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla в среду снизилась на 2,3%, до $553 млрд, из-за чего компания опустилась на 11-е место в списке самых дорогих компаний в США, пишет MarketWatch.

На десятое место поднялась Visa Inc. с капитализацией $563 млрд.

За последние три сессии акции Tesla упали в цене на 13%, с начала года - на 29% на фоне опасений по поводу поставок в 2024 году из-за слабости рынков электромобилей Китая и ЕС.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, один из главных оптимистов в отношении Tesla, во вторник ухудшил целевую цену для акций компании до $320 с $345 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "покупать".

"Это будет сложный год для электромобилей. Спрос начинает замедляться, несмотря на продолжающееся снижение цен", - написал он.

По мнению Джонаса, поставки Tesla в 2024 году вырастут примерно на 10%, до 1,8 млн машин, тогда как остальные аналитики в целом ждут продажи на уровне 2,1 млн единиц.

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Тэги: США, TESLA, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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