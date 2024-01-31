Суд аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $55,8 млрд от Tesla

Канцелярский суд Делавэра признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении ее главному исполнительному директору Илону Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд, пишет Financial Times.
Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.
Аннулирования вознаграждения добивался ряд акционеров Tesla, называвших его чрезмерным и пролоббированным Маском.
По словам рассматривавшего дело судьи Каталин Маккормик (Kathaleen McCormick), Маск контролировал совет директоров за счет своего авторитета, хотя его доля в компании составляла лишь 22%. При этом совет не смог обосновать справедливость оценки вознаграждения в виде передаваемых CEO долевых инструментов, заявила Маккормик.
Размер компенсационного пакета в 250 раз превышал медианный размер вознаграждения CEO сопоставимых компаний и в 33 раза - следующий по величине (предыдущий компенсационный пакет Маска), говорится в решении суда.
В результате этого решения Маск может лишиться опционов на 303 млн акций Tesla, что соответствует доле в размере около 10%. Таким образом, его доля останется на уровне 13%.
"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал он в социальной сети X (бывшая Twitter) после вынесения судебного решения. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".
Ранее в январе глава Tesla заявил, что не хочет развивать в компании направления искусственного интеллекта и робототехники без голосующей доли на уровне 25%.
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