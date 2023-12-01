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Транспорт и связь 01.12.2023 11:35

Tesla представила Cybertruck, цена электропикапов начинается с $61 тыс

Американская Tesla представила электропикапы Cybertruck в ходе мероприятия в четверг, проходившего на заводе в Остине (штат Техас), где они производятся.

Цена новых электромобилей начинается от $60,99 тыс., говорится на сайте автопроизводителя. Стоимость топовой версии, которую в компании называют Cyberbeast, составляет $99,99 тыс.

Впервые электропикап с футуристическим дизайном был представлен еще в 2019 году. Тогда глава компании Илон Маск говорил, что модель будет запущена в производство в течение пары лет. В июле этого года Tesla сообщила, что на предприятии в Техасе был собран первый Cybertruck.

Маск в четверг не уточнил конкретные даты начала поставок электропикапов, при этом некоторые варианты комплектаций будут доступны только в 2025 году.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз полагает, что Tesla сможет выпустить 2-3 тыс. Cybertruck в этом квартале и довести производство до 10 тыс. машин за квартал в первом полугодии 2024 года, сообщает MarketWatch.

Цены оказались "на самом высоком уровне наших ожиданий", отметил Том Нараян из RBC Capital.

Котировки акций Tesla снизились на 2,1% на дополнительной сессии в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7% (до $776 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 1,4%.

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Тэги: США, TESLA, CYBERTRUCK, ПРОДАЖИ


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