Tesla представила Cybertruck, цена электропикапов начинается с $61 тыс

Американская Tesla представила электропикапы Cybertruck в ходе мероприятия в четверг, проходившего на заводе в Остине (штат Техас), где они производятся.
Цена новых электромобилей начинается от $60,99 тыс., говорится на сайте автопроизводителя. Стоимость топовой версии, которую в компании называют Cyberbeast, составляет $99,99 тыс.
Впервые электропикап с футуристическим дизайном был представлен еще в 2019 году. Тогда глава компании Илон Маск говорил, что модель будет запущена в производство в течение пары лет. В июле этого года Tesla сообщила, что на предприятии в Техасе был собран первый Cybertruck.
Маск в четверг не уточнил конкретные даты начала поставок электропикапов, при этом некоторые варианты комплектаций будут доступны только в 2025 году.
Аналитик Wedbush Дэн Айвз полагает, что Tesla сможет выпустить 2-3 тыс. Cybertruck в этом квартале и довести производство до 10 тыс. машин за квартал в первом полугодии 2024 года, сообщает MarketWatch.
Цены оказались "на самом высоком уровне наших ожиданий", отметил Том Нараян из RBC Capital.
Котировки акций Tesla снизились на 2,1% на дополнительной сессии в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7% (до $776 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 1,4%.
Глава МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за отъезд армян из Карабаха
Алиев отмечает наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества с Румынией
Байрамов предложил провести встречу в рамках мирного процесса с Ереваном на границе либо в нейтральной стране
На капремонт больницы в Гяндже потратят почти 1 млн манатов
Всемирный урбанистический форум пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Переговоры по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий
ВБ выделит Узбекистану кредит в $50 млн для развития цифровой экономики
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире