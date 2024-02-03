Tesla отзывает до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели

Американская Teslaотзывает до 2,2 млн электромобилей, включая выпущенные в этом году пикапы Cybertruck, в связи с неправильным размером шрифта предупреждающих сообщений на приборной панели, отмечается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA).

Шрифт сообщений слишком мал, что может усложнить прочтение критически важной информации и тем самым повысить вероятность ДТП, говорится в документе.

Отзывная кампания проводится посредством бесплатного удаленного обновления программного обеспечения и затрагивает некоторые из машин Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X (2016-2024 г.в.), Model 3 (2017-2023 г.в.), Model Y (2019-2024 г.в.) и Cybertruck (2024 г.в.).

В 2023 году Tesla поставила 1,8 млн электромобилей по всему миру.

Акции автопроизводителя дешевеют на 0,8% на предварительных торгах в пятницу.