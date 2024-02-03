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Транспорт и связь 03.02.2024 01:24

Tesla отзывает до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели

Американская Teslaотзывает до 2,2 млн электромобилей, включая выпущенные в этом году пикапы Cybertruck, в связи с неправильным размером шрифта предупреждающих сообщений на приборной панели, отмечается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA).

Шрифт сообщений слишком мал, что может усложнить прочтение критически важной информации и тем самым повысить вероятность ДТП, говорится в документе.

Отзывная кампания проводится посредством бесплатного удаленного обновления программного обеспечения и затрагивает некоторые из машин Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X (2016-2024 г.в.), Model 3 (2017-2023 г.в.), Model Y (2019-2024 г.в.) и Cybertruck (2024 г.в.).

В 2023 году Tesla поставила 1,8 млн электромобилей по всему миру.

Акции автопроизводителя дешевеют на 0,8% на предварительных торгах в пятницу.

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Тэги: США, TESLA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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