Ford увеличил продажи в США в феврале на 10,5%, реализация электромобилей подскочила в 1,8 раза

Продажи автомобилей Ford Motor в США в феврале увеличились на 10,5% в годовом выражении и составили 174,192 тыс., говорится в пресс-релизе компании.
В том числе реализация электромобилей взлетела в 1,8 раза (на 81%), до 6,368 тыс., гибридных моделей - на 32%, до 12,045 тыс., а продажи кроссоверов (SUV) выросли на 22% - до 76,403 тыс. Продажи пикапов популярной серии F-Series в прошлом месяце снизились на 5,8%, до 51,829 тыс.
В январе-феврале общие продажи машин Ford повысились на 6,6% в годовом выражении, до 311,325 тыс. единиц.
Котировки акций Ford выросли на 2,3% в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года поднялась на 4,5% (до $48,88 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за этот период прибавил 7,6%.
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