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Транспорт и связь 22.11.2023 17:12

Ford возобновил постройку завода по выпуску аккумуляторов, но уменьшит его размер

Американский автопроизводитель Ford Motor возобновил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Маршалле (штат Мичиган), которое было приостановлено два месяца назад из-за забастовки профсоюза работников автомобильной промышленности, пишет MarketWatch.

Однако из-за замедления роста продаж электрокаров компания приняла решение уменьшить планируемое число рабочих мест на заводе примерно на треть - до 1,7 тыс. с 2,5 тыс. В результате предприятие сможет ежегодно выпускать аккумуляторы для 230 тыс. электромобилей против ранее планировавшихся 400 тыс.

Первоначально стоимость завода, который получил название BlueOval Battery Park Michigan, оценивалась в $3,5 млрд. Его открытие запланировано на 2026 год.

В отличие от других заводов Ford по производству аккумуляторов, которые являются совместными предприятиями, BlueOval Battery Park Michigan будет полностью принадлежать автопроизводителю. Однако китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, будет поставлять технологии и некоторое оборудование, а также направит отдельных сотрудников.

По этой причине проект завода Ford подвергался критике со стороны конгрессменов-республиканцев. По мнению противников строительства предприятия, такое сотрудничество поставит автопроизводителя в зависимость от китайских технологий и будет способствовать перетоку американских субсидий в КНР.

Котировки акций Ford выросли на 0,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость автоконцерна упала на 12,4% (до $41,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 18,2%.

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Тэги: США, FORD, АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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