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Транспорт и связь 26.09.2023 21:49

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motorприостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Маршалле, штат Мичиган, сообщает MarketWatch.

Окончательное решение о судьбе завода, в который компания планировала инвестировать $3,5 млрд, пока не принято.

Работы на площадке и вложения в проект не возобновятся до тех пор, пока производитель не будет уверен в возможности обеспечить конкурентоспособную эксплуатацию предприятия, заявил представитель Ford.

Инвестиции в завод, который получил название BlueOval Battery Park Michigan, являются частью более масштабных вложений компании в размере $50 млрд, направленных на развитие сегмента электромобилей. Ожидалось, что к 2026 году, когда будет запущено производство, на объекте будет работать около 2,5 тыс. человек.

На текущий момент не ясно, связано ли решение Ford с забастовкой работников автоконцерна, инициированной 14 сентября профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) и затронувшей также General Motors и Stellantis.

Ранее проект завода Ford подвергся критике со стороны конгрессменов-республиканцев в связи с участием в нем китайской компании CATL, являющейся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.

По мнению противников строительства предприятия, такое сотрудничество поставит автопроизводителя в зависимость от китайских технологий и будет способствовать перетоку американских субсидий в КНР.

В самой компании отметили, что реализация проекта в Маршалле была приостановлена "по ряду соображений".

Стоимость бумаг Ford слабо меняется в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего год акции автоконцерна прибавили в цене 8,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 13%.

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Тэги: США, FORD, ЗАВОД, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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