Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motorприостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Маршалле, штат Мичиган, сообщает MarketWatch.
Окончательное решение о судьбе завода, в который компания планировала инвестировать $3,5 млрд, пока не принято.
Работы на площадке и вложения в проект не возобновятся до тех пор, пока производитель не будет уверен в возможности обеспечить конкурентоспособную эксплуатацию предприятия, заявил представитель Ford.
Инвестиции в завод, который получил название BlueOval Battery Park Michigan, являются частью более масштабных вложений компании в размере $50 млрд, направленных на развитие сегмента электромобилей. Ожидалось, что к 2026 году, когда будет запущено производство, на объекте будет работать около 2,5 тыс. человек.
На текущий момент не ясно, связано ли решение Ford с забастовкой работников автоконцерна, инициированной 14 сентября профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) и затронувшей также General Motors и Stellantis.
Ранее проект завода Ford подвергся критике со стороны конгрессменов-республиканцев в связи с участием в нем китайской компании CATL, являющейся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.
По мнению противников строительства предприятия, такое сотрудничество поставит автопроизводителя в зависимость от китайских технологий и будет способствовать перетоку американских субсидий в КНР.
В самой компании отметили, что реализация проекта в Маршалле была приостановлена "по ряду соображений".
Стоимость бумаг Ford слабо меняется в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего год акции автоконцерна прибавили в цене 8,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 13%.
Алиев и Блинкен обменялись мнениями по текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана
Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ситуацию в регионе
Гаджиев рассказал Мишелю о планах Баку по оказанию помощи армянам в Карабахе
ГАТ направит около 195 тыс. манатов на подготовку ПСД в рамках концепции «Туристическое село»
Свыше 90% населения Азербайджана верит в запуск Зангезурского коридора
Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 человек в школе в Сабирабадском районе
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Индия приостановит закупку алмазов на два месяца
Белый дом считает задачей республиканцев в Конгрессе предотвращение "шатдауна"
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС