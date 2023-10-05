Ford направила новое предложение UAW, GM отправила в простой еще 163 сотрудника

Ford Motor Co. направила новое предложение профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), которое в компании назвали "самым сильным", сообщает Market Watch.

Автопроизводитель не привел конкретных данных относительно предложения по зарплатам. При этом он заявил, что в результате предлагаемого им повышения работники предприятий Ford, представляемые UAW, войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США.

Предложение будет "затратным" для Ford, но сохранит компании возможность инвестировать и расти, заявил автопроизводитель.

Компания по-прежнему готова вести с UAW переговоры, касающиеся ее будущих заводов по выпуску электромобильных аккумуляторов, однако "это многомиллиардные инвестиции, которые должны быть конкурентоспособными", отмечают в Ford.

Ранее гендиректор Ford Джим Фарли заявил, что камнем преткновения в переговорах компании с UAW стали разногласия относительно будущих заводов компании по выпуску аккумуляторов.

"Мы уже дали понять, что никто из наших сотрудников не потеряет рабочие места из-за наших заводов по выпуску аккумуляторов" в течение срока четырехлетнего контракта с профсоюзом, отмечают в Ford.

Общее число участников забастовки на объектах General Motors Co. (GM), Ford и Stellantis составляет порядка 25 тыс.

Забастовка началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. В дальнейшем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в минувшую пятницу к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

Во вторник GM объявила, что отправит в вынужденный простой еще 163 работника предприятия в Огайо, снабжающего компонентами предприятия, затронутые забастовками.