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Транспорт и связь 07.02.2024 21:03

Ford завершил IV кв. с чистым убытком, но скорр.прибыль и выручка превзошли ожидания

Американский автопроизводитель Ford Motor завершил четвертый квартал 2023 года с чистым убытком, но скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $526 млн, или 13 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,289 млрд, или 32 цента на акцию, полученной за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль упала до 29 центов на акцию с 51 цента.

Между тем выручка увеличилась до $46 млрд с $44 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 12 центов на акцию при выручке в $43,1 млрд.

По итогам 2023 года Ford получила чистую прибыль в размере $4,347 млрд против чистого убытка в $1,98 млрд за предыдущий год. Выручка выросла на 11% - до $176,2 млрд.

Скорректированная EBIT в прошлом году составила $10,4 млрд, свободный денежный поток - $6,8 млрд. На 2024 год автопроизводитель прогнозирует первый показатель в диапазоне $10-12 млрд, второй - 6-7 млрд.

Капзатраты в этом году запланированы на уровне $8-9,5 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах во вторник подскочили на 6,3% после публикации отчетности. Капитализация автокомпании за последние три месяца выросла на 20% (до $46,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 13%.

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Тэги: США, FORD, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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