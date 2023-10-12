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Транспорт и связь 12.10.2023 23:02

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) неожиданно объявил о присоединении к забастовке работников предприятия Ford Motor (SPB:F) Co. в Луисвилле (штат Кентукки).

В сообщении UAW, распространенном в среду вечером, говорится, что 8,7 тыс. сотрудников этого предприятия выходят на забастовку.

Профсоюз отмечает, что этот шаг является переходом UAW к новой фазе забастовки.

Ford "не понял послания", заявил президент UAW Шон Фейн.

"Как Ford, так и другим членам "большой тройки" автопроизводителей, пора заключить справедливые контракты с сотрудниками, - сказал Фейн. - Если они не поняли этого за четыре недели, 8,7 тыс. сотрудников исключительно прибыльного предприятия Ford в Луисвилле помогут это понять".

Ford назвала решение UAW "крайне безответственным", заявив, что сделала профсоюзу "отличное предложение" в ходе переговоров.

Предприятие в Луисвилле, где выпускаются модели F-Series Super Duty, Ford Expedition и Lincoln Navigator, является крупнейшим для Ford и ежегодно продает автомобили на $25 млрд.

Акция профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия General Motors Co. (GM) в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в дальнейшем к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

В прошлую пятницу UAW не стал расширять забастовку на новые предприятия после продвижения в переговорах с GM.

Акции Ford подешевели на 1,8% на дополнительных торгах в среду, GM - на 0,1%, Stellantis - подорожали на 0,2%.

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Тэги: США, FORD, ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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