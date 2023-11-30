Ford оценил дополнительные расходы от соглашения с профсоюзом в $8,8 млрд до 2028г

Американский автопроизводитель Ford Motor ожидает получить скорректированную EBIT в размере $10-10,5 млрд в 2023 году и зафиксировать свободный денежный поток в размере $5-5,5 млрд, говорится в новом прогнозе компании, опубликованном в четверг взамен старого, отозванного в октябре из-за забастовки сотрудников.
Предыдущий прогноз предусматривал скорректированную EBIT в размере $11-12 млрд и свободный денежный поток в $6,5-7 млрд.
Ford сумел заключить трудовое соглашение с членами профсоюза United Auto Workers сроком по апрель 2028 года, включающее в себя повышение зарплат и прочие выплаты. По оценке компании, это соглашение приведет к дополнительным расходам в размере $8,8 млрд в течение всего указанного срока.
Забастовки, длившиеся около шести недель, стоили компании $1,7 млрд, из которых $1,6 млрд будут отражены в отчетности за четвертый квартал. Ранее ожидалось, что убыток составит $1,3 млрд.
Ford также намерен отложить или отменить около $12 млрд инвестиций в производство электромобилей.
Накануне другой американский автопроизводитель, General Motors, тоже опубликовал новые прогнозы на 2023 год, а также объявил о запуске программы ускоренного обратного выкупа акций на сумму $10 млрд и намерении увеличить дивиденды на 33%.
В соответствии с новыми прогнозами GM, чистая прибыль компании в 2023 году составит $9,1-9,7 млрд, или $6,52-7,02 в расчете на акцию, скорректированная прибыль - $7,2-7,7 на акцию, скорректированная EBIT - $11,7-12,7 млрд. Негативное влияние забастовки на скорректированную EBIT, по оценкам компании, составит порядка $1,1 млрд, и это учтено в обновленных прогнозах.
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