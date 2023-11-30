Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.865 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0587

Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

Транспорт и связь 30.11.2023 22:16

Ford оценил дополнительные расходы от соглашения с профсоюзом в $8,8 млрд до 2028г

Американский автопроизводитель Ford Motor ожидает получить скорректированную EBIT в размере $10-10,5 млрд в 2023 году и зафиксировать свободный денежный поток в размере $5-5,5 млрд, говорится в новом прогнозе компании, опубликованном в четверг взамен старого, отозванного в октябре из-за забастовки сотрудников.

Предыдущий прогноз предусматривал скорректированную EBIT в размере $11-12 млрд и свободный денежный поток в $6,5-7 млрд.

Ford сумел заключить трудовое соглашение с членами профсоюза United Auto Workers сроком по апрель 2028 года, включающее в себя повышение зарплат и прочие выплаты. По оценке компании, это соглашение приведет к дополнительным расходам в размере $8,8 млрд в течение всего указанного срока.

Забастовки, длившиеся около шести недель, стоили компании $1,7 млрд, из которых $1,6 млрд будут отражены в отчетности за четвертый квартал. Ранее ожидалось, что убыток составит $1,3 млрд.

Ford также намерен отложить или отменить около $12 млрд инвестиций в производство электромобилей.

Накануне другой американский автопроизводитель, General Motors, тоже опубликовал новые прогнозы на 2023 год, а также объявил о запуске программы ускоренного обратного выкупа акций на сумму $10 млрд и намерении увеличить дивиденды на 33%.

В соответствии с новыми прогнозами GM, чистая прибыль компании в 2023 году составит $9,1-9,7 млрд, или $6,52-7,02 в расчете на акцию, скорректированная прибыль - $7,2-7,7 на акцию, скорректированная EBIT - $11,7-12,7 млрд. Негативное влияние забастовки на скорректированную EBIT, по оценкам компании, составит порядка $1,1 млрд, и это учтено в обновленных прогнозах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, FORD, ФИНПОКАЗАТЕЛИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Ford возобновил постройку завода по выпуску аккумуляторов, но уменьшит его размер Ford отзывает почти 240 тыс. автомобилей Explorer из-за проблем с карданным валом Ford достигла предела того, что может предложить профсоюзу UAW Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford Ford направила новое предложение UAW, GM отправила в простой еще 163 сотрудника Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей Ford начнет новый раунд сокращений работников на этой неделе Ford готовит очередной раунд сокращений Ford подтвердил прогноз скорректированной EBIT на 2023г в размере $9-11 млрд Ford увеличил продажи в США в I квартале на 10%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az