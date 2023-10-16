Ford отзывает почти 240 тыс. автомобилей Explorer из-за проблем с карданным валом

Ford Motor отзывает 238,364 тыс. автомобилей марки Ford Explorer 2020-22 годов выпуска из-за возможности поломки крепежного болта задней оси. Такая неисправность чревата отключением карданного вала.
"Отключение карданного вала может привести к потере мощности при движении или движению автомобиля, если он не стоит на ручном тормозе, - говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). - Любой из этих сценариев может повысить риски аварии".
Ford узнал о 396 случаях поломки болта, ни одной аварии из-за этого не произошло.
Акции Ford дорожают на 0,4% на предварительных торгах в понедельник. За последние три месяца капитализация компании упала на 21,2%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 3,9%.
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