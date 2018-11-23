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Дальнее зарубежье 23.11.2018 10:16

Китай не допустит ущемления своих интересов на саммите G20 - МИД КНР

Китайская сторона на предстоящем саммите G2 будет занимать открытую и конструктивную позицию, однако не допустит, чтобы в ходе саммита и в итоговых документах форума содержались положения, ущемляющие его интересы, заявил помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Чжан Цзюнь.

"Китай будет решительно выступать против заявлений и действий, ущемляющих его коренные интересы", - сказал дипломат на брифинге, посвященном саммиту, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь коснулся запланированной на полях саммита встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что китайско-американские переговоры должны проходить на основе равенства и с учетом взаимной выгоды.

"Мы надеемся, что на основе равноправных консультаций, взаимной выгоды и доверия мы сможем приложить совместные усилия по преодолению разногласий и решению проблем", - сказал он.

Он добавил, что Пекин рассчитывает, что обе стороны пойдут в одном направлении.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ДВАДЦАТКА, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]