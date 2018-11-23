Пост главы МВД Эстонии может занять женщина - Катри Райк, ректор академии внутренней безопасности

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) предложит в понедельник президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) назначить на пост министра внутренних дел Катри Райк (Katri Raik).

Она заменит нынешнего главу МВД Андреса Анвельта (Andres Anvelt), который попросил освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе эстонского правительства.

Премьер-министр поблагодарил А.Анвельта за проделанную работу и выразил уверенность, что "Катри Райк, став министром, продолжит эту важную работу".

В настоящее время К.Райк является ректором академии внутренней безопасности.

Согласно конституции Эстонии, президент освобождает от должности нынешнего министра и назначает нового члена правительства. Новый министр будет считаться заступившим на пост после принесения присяги перед парламентом. Парламент соберется на внеочередное заседание в понедельник, 26 ноября, в 11 часов.