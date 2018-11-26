Индустрия 4.0,четвертая промышленная революция: перспективы для Азербайджана

Мы живем в совершенно другую эпоху. С большой скоростью происходят радикальные изменения в мире технологий. Над проектами, которые до недавнего времени считались фантастикой, сегодня уже работают инновационные компании и добиваются успеха. Каждый день мы достигаем такой стадии технологического развития, что мы не можем представить нашу жизнь без новых достижений...

ЭПОХА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Мы уже думаем о ближайшем будущем, который изменит жизнь наших детей, хоть не нашу, на 100%. В настоящее время мы приступили к Четвертой промышленной революции. Если Первая промышленная революция предусматривает механизацию производства путем открытия парового двигателя, Вторая промышленная революция - массового производства электрической энергии, Третья - массового использования электроники, компьютеризации и информационных технологий для автоматизации производства, то Четвертая промышленная революция (“Индустрия 4.0”) характеризуется дигитализацией, устранением границ между физической, цифровой и биологической сферами. Характер изменений в Четвертой промышленной (индустриальной) революции, к которой мы уже приступили, настолько фундаментален, что всемирная история еще не сталкивалась с аналогичной эпохой как больших возможностей, так и потенциальных угроз. Что нас ждет впереди в Четвертой промышленной революции? Беспилотные автомобили, 3D-печать, продвинутая робототехника, новые материалы, "редактирование" генов, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект в совете директоров компании, сбор налогов посредством технологии Блокчейн (Blockchain) и многое другое...

Четвертая промышленная революция не похожа на предыдущий опыт человечества с точки зрения своего масштаба, объема и сложности. Впереди нас ждет удивительный технологический прорыв и этапы технологического прогресса в самых широких областях, включая искусственный интеллект, робототехника, робомобили, 3D-печать, нанотехнология, биотехнология и т.д.

Четвертая промышленная революция также позволяет жить дольше,быть более здоровыми,вести активныйобраз жизни. Мы живем в обществе, где ожидаемая продолжительность жизни четверти детей, родившихся в развитых странах, 100 лет. Поэтому такие понятия, как "трудоспособное население", “пенсионный возраст” и "индивидуальное планирование жизни" должны быть пересмотрены. Трудности, с которыми сталкиваются многие страны при обсуждении этих вопросов, доказывают, что мы не готовы к этим изменениям и в большинстве случаев не понимаем их.

Несомненно, что технологический прогресс влияет на то, как и с какой скоростью мы ведем свой бизнес. Дроны, искусственный интеллект, роботы, биоинженерия, квантовые компьютеры и другие новейшие технологии помогают предпринимателям сократить издержки, привлечь клиентов и повысить производительность.

“ИНДУСТРИЯ 4.0” ТРЕБУЕТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

Эпоха, в которую мы живем, требует от нас подумать над новыми стратегиями, чтобы выдержать конкуренцию. Потому, что правила конкуренции в экономике Четвертой промышленной революции отличаются от соответствующих правил предыдущих этапов. Чтобы выдержать конкуренцию, необходимо внедрять инновации во всех формах. Это означает, что стратегии, нацеленные в основном на сокращение расходов, будут менее эффективными, чем стратегия развития инноваций.

Новая промышленная революция часто упоминается как "Индустрия 4.0", с добавлением числового показателя в примере компьютерной и телефонной операционной системы. Впервые этот термин был предложен в 2011 году, когда правительство Германии назвало «Индустрия 4.0» неотъемлемой частью немецкой «Стратегии высоких технологий 2020». Созданная впоследствии рабочая группа определила свою точку зрения и оценила “Индустрию 4.0” как как всеобщее внедрение в процессы промышленного производства киберфизических систем, отвечающих не только за отдельные этапы, но и способных полностью самостоятельно контролировать и оптимизировать производство.

Тот факт, что Четвертая промышленная революция начала набирать обороты, доказывает не только общий доступ к Интернету. Согласно заключительному отчету Всемирного экономического форума в Давосе 2016 года, широкое распространение мобильных устройств, интернет-датчиков и т.д. позволило получить подробную и точную информацию в режиме реального времени, от покупок до ухода за больными. В настоящее время “Индустрия 4.0” продолжается развитием услуг связи и подключения (connectivity), автоматизацией и более широким применением искусственного интеллекта.

«Индустрия 4.0» откроет новые горизонты для развития и, несомненно, принесет как инновации, так и некоторые недостатки для людей. Согласно отчету Давосского форума, в 2020 году потеряют свою работу примерно 4,7 миллиона офисных сотрудников, 1,6 миллиона работников в производстве и примерно 0,5 миллиона работников в строительстве по всему миру. Откроются около 500 000 новых рабочих мест в бизнесе и финансах, 400 000 - в сфере управления и ИТ, 300 000 - в архитектуре и технике и 300 000 - в продажах. То есть, «Индустрия 4.0» будет сопровождаться не только потерей рабочих мест, но и также созданием новых возможностей в разных сферах бизнеса.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Кто станет лидером в эпоху новой промышленной революции? Согласно исследованиям известного швейцарского финансового холдинга “UBS”, развитые страны останутся победителями. Как говорится в исследовании, именно они занимают топ 15 мест в рейтинге стран с потенциальной прибылью от Четвертой промышленной революции. При этом, развивающиеся страны могут столкнуться с риском значительного спада в средней и низкоуровневой рабочей силе, которая не нужна в новую эпоху универсальной автоматизации.

Что ждет Азербайджан в этой новой перспективе? Каждый год наша страна демонстрирует положительную динамику роста в престижных рейтингах. Азербайджан занимает 65-е место в мире по развитию ИКТ и является лидером среди стран Южного Кавказа. Согласно документу «State of Broadband Report 2018» Международного союза электросвязи (МСЭ, англ. ITU), Азербайджан является лидером по распространению Интернета в СНГ. В отчете Всемирного банка «Doing Business 2019» наша страна входит в первую десятку реформаторов в Европе и Центральной Азии и занимает 25-е место среди 190 стран мира. Рекордные в настоящее время реформы делают Азербайджан еще более технологически развитым. Тем не менее темп применения новых технологий и инноваций для нашей страны в условиях моделей технологического развития, применяемых развитыми странами, должен быть еще более усилен. Для этого, начиная с модернизации образовательной модели, важно сделать переход к соответствующим культурам в организации рабочих бизнес-процессов в отдельных компаниях, создать новую экосистему в телекоммуникационной сфере, которая является ведущей силой в развитии, а также построить и обновить фиксированную (fixed) технологическую базу.

Наблюдения показывают, что в период «Индустрия 4.0» страны вкладывают средства в развитие инфраструктуры, делают инвестиции, чтобы не отставать. Например, Германия выделяет 40 миллиардов евро ежегодно на поддержку и развитие промышленной инфраструктуры. С 2014 года Великобритания выделяет более 70 миллионов фунтов стерлингов на разработку «Интернета вещей» под названием «HyperCat». Это - "всемирная сеть для машин", банк данных, в котором взаимодействуют и выполняют задачи без участия человека роботы и компьютеры. Также с 2015 года Франция выделяет 200 миллионов евро в год на программу "La French Tech", поддерживающую развитие французских ИТ-компаний и стартапов. В этом смысле в Азербайджане также необходимо инвестировать в различные сектора экономики, особенно в сферу телекоммуникаций. Здесь, в фоне благоприятных условий, созданными государством, частный сектор должен реализовывать различные проекты, внедрять более активные инвестиционные программы и расширять инфраструктуру. Следует отметить, что в мировой практике крупномасштабные инфраструктурные проекты на фоне выполнения регуляторных функций государства реализуются именно частным сектором путем инвестирования в различные области, в частности в сферу телекоммуникаций, обновления технологической базы, реализацию инновационных программ.

Также важно обучение и увеличение числа интеллектуалов, способных внедрять в Азербайджане инновации в условиях «Индустрии 4.0» и глубоко знающих экосистемы. Потому, что инновации создаются человеком и страна нуждается в ИТ-профессионалах с высоким профессионализмом для обновления и развития ИТ-экосистемы страны. Одним из ключевых моментов является предотвращение их выезда за границу.

Другим способом достижения значительного развития в эпоху цифровых технологий является усиление сотрудничества между деловыми кругами и прикладными науками в нашей стране, создание инновационных пространств, подготовка университетами специалистов, способных продвигать технологическое развитие будущего и укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами.

В настоящее время «Индустрия 4.0» позволяет Азербайджану изменить свою роль в глобальной конкуренции в области экономики. А это возможно с использованием в полной мере своего существующего потенциала и внедрением инноваций. Возможность Азербайджана превратиться в Региональный Цифровой Центр с технологическими прорывами и инновационными решениями, в полной мере используя возможности, которыми страна обладает в режиме реального времени, вполне велика.

Об авторе: Фуад Аллахвердиев является Генеральным исполнительным директором ООО «AzerTelecom», связывающего Азербайджан с международной сетью Интернет и основным акционером которого является “Bakcell”, первый мобильный оператор страны. Ф.Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в области информационных технологий и телекоммуникаций. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в ИКТ-секторе. Он работал на различных руководящих должностях в таких компаниях, как “Smart Systems Technology”, “SKY”, “SKY MAX”, “Caspian Telecom” (Ailə TV, Ailə NET), “CONNECT” в разные годы. Ф.Аллахвердиев также является директором ООО “BBTV”, Председателем Наблюдательного совета ООО “Uninet”, членом Наблюдательного совета ООО “GoldenPay”. Ф.Аллахвердиев выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет ,jи Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (программа Executive MBA).