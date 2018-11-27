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27.11.2018 15:47

В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде

26 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде.

О жизни и подвигах легендарного партизана Михайло рассказал молодой актер и композитор, студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.

Был показан художественный фильм «На дальних берегах» (киностудия «Азербайджанфильм», 1958 год).

В вечере приняли участие представители организаций российских соотечественников, студенты вузов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]