В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде

26 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде.

О жизни и подвигах легендарного партизана Михайло рассказал молодой актер и композитор, студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.

Был показан художественный фильм «На дальних берегах» (киностудия «Азербайджанфильм», 1958 год).

В вечере приняли участие представители организаций российских соотечественников, студенты вузов.