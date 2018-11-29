Болтон отправляется в Бразилию на встречу с новым президентом страны

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прибудет в четверг в Бразилию, где будет принят избранным президентом страны Жаиром Болсонару, передают западные СМИ.
На встрече, которая пройдет в резиденции Ж.Болсонару в Рио-де-Жанейро, будут также присутствовать будущий министр обороны Бразилии отставной генерал Фернанду Азеведу и номинированный на пост главы МИД страны Эрнесту Араужу.
Ранее Дж.Болтон сообщил журналистам, что избрание Ж.Болсонару - это "историческая возможность" для Бразилии и США сотрудничать в области безопасности, экономики и других вопросах.
По словам Дж.Болтона, намеченная на четверг встреча подготовит почву для того, чтобы президенты Д.Трамп и Ж.Болсонару открыли новую страницу в отношениях двух государств.
Кандидат от ультраправых Ж.Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав более 55% голосов. Ж.Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.
Ж.Болсонару будет приведен к присяге первого января 2019 года.
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