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Дальнее зарубежье 29.11.2018 12:53

Болтон отправляется в Бразилию на встречу с новым президентом страны

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прибудет в четверг в Бразилию, где будет принят избранным президентом страны Жаиром Болсонару, передают западные СМИ.

На встрече, которая пройдет в резиденции Ж.Болсонару в Рио-де-Жанейро, будут также присутствовать будущий министр обороны Бразилии отставной генерал Фернанду Азеведу и номинированный на пост главы МИД страны Эрнесту Араужу.

Ранее Дж.Болтон сообщил журналистам, что избрание Ж.Болсонару - это "историческая возможность" для Бразилии и США сотрудничать в области безопасности, экономики и других вопросах.

По словам Дж.Болтона, намеченная на четверг встреча подготовит почву для того, чтобы президенты Д.Трамп и Ж.Болсонару открыли новую страницу в отношениях двух государств.

Кандидат от ультраправых Ж.Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав более 55% голосов. Ж.Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.

Ж.Болсонару будет приведен к присяге первого января 2019 года.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛТОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]